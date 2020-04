Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Une prison de Chicago fait état de 450 cas d'infection Reuters • 10/04/2020 à 06:14









10 avril (Reuters) - Quelque 450 détenus et membres du personnel de la plus grande prison de Chicago ont été testés positifs au coronavirus, ont déclaré jeudi des représentants locaux, ce qui représente l'un des principaux foyers de contamination signalés dans un même site depuis le début de l'épidémie aux Etats-Unis. La flambée des cas au sein de la prison du comté de Cook n'est pas un cas isolé, alors que les centres de détention de plusieurs grandes villes à travers les Etats-Unis ont fait état d'infections au coronavirus. Cette question s'est invitée dans le débat public en début de semaine lorsque des détenus ont placé aux fenêtres de cellules visibles depuis l'extérieur du bâtiment des pancartes faites à la main appelant à l'aide. "Les officiers du bureau du shérif et le personnel de santé du comté travaillent sans relâche, 24 heures sur 24, pour combattre cette pandémie mondiale sans précédent", a dit le bureau du shérif du comté de Cook dans un communiqué. Parmi les mesures prises, a-t-il indiqué, l'ouverture d'une structure d'isolement et de soins d'une capacité de 500 lits pour les prisonniers, avec l'objectif que davantage de cellules soient occupées par un seul prisonnier seulement au lieu de deux. Un site de dépistage a aussi été ouvert à la prison. (Dan Whitcomb à Los Angeles; version française Jean Terzian)

