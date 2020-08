Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Un test pas nécessaire sans symptômes, selon les CDC Reuters • 27/08/2020 à 03:31









27 août (Reuters) - Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré cette semaine que les personnes exposées à des cas confirmés de coronavirus mais n'en présentant aucun symptôme n'avaient pas besoin d'être testées, une annonce qui a choqué des médecins et des politiciens. Cette directive, qui marque un revirement par rapport à la position préalable de l'agence fédérale, a été dénoncée par certains comme une décision aux motifs politiques. Les CDC recommandaient jusqu'alors le dépistage de tous ceux en contact avec des personnes diagnostiquées positives au COVID-19. Brett Giroir, l'un des hauts représentants du département américain de la Santé, a déclaré que l'objectif était d'avoir un dépistage "approprié" et de ne pas continuer à tester simplement pour le principe. Il a assuré qu'il n'y avait aucune pression de l'administration derrière cette décision. Le New York Times et CNN ont rapporté mercredi que de hauts membres de l'administration Trump ont ordonné aux représentants des services de santé publique d'effectuer les changements. Il s'agit du fruit d'une discussion approfondie d'experts scientifiques et médicaux au sein du groupe de travail sur le coronavirus, a assuré Giroir. Le groupe de travail est dirigé par le vice-président américain Mike Pence. La présidente de l'Association médicale américaine (AMA), la plus importante association de médecins, a déclaré que la directive pourrait accélérer la propagation du coronavirus. "Suggérer que les personnes sans symptômes, dont l'exposition à des individus positifs au COVID a été confirmée, n'ont pas besoin d'être testées est une recette pour une propagation locale et des hausses supplémentaires" des cas, a dit Susan Bailey dans un communiqué. Anthony Fauci, le principal expert américain en maladies infectieuses, a indiqué à CNN qu'il subissait une intervention chirurgicale lorsque le changement de directive a été discuté. "Je suis préoccupé par l'interprétation de ces recommandations et inquiets que cela donne aux gens le postulat erroné que la propagation asymptomatique n'est pas une grande préoccupation. En fait elle l'est", a-t-il déclaré. Donald Trump a déclaré en juin lors d'un meeting que le dépistage du coronavirus était à "double tranchant" car il entraînait la découverte de davantage de cas positifs, ce qui donnait l'impression d'une crise sanitaire plus grave. (Carl O'Donnell et Mrinalika Roy; version française Jean Terzian)

