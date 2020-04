Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Quatre Etats supplémentaires annoncent un confinement Reuters • 02/04/2020 à 05:24









LOS ANGELES, 2 avril (Reuters) - Quatre Etats américains supplémentaires ont décidé mercredi de strictes mesures de confinement afin de lutter contre la propagation du coronavirus, alors que le nombre de décès aux Etats-Unis a presque doublé en trois jours pour dépasser 4.800 et que 214.000 cas de contamination ont été confirmés. Les gouverneurs de Floride, Georgie, Mississippi et Nevada ont appelé les habitants à rester confinés chez eux. Selon un décompte de Reuters, plus de 925 nouveaux décès liés au coronavirus ont été signalés en vingt-quatre heures aux Etats-Unis. Donald Trump a déclaré qu'il ne voyait pas la nécessité pour le gouvernement fédéral de décider par décret d'un confinement à l'échelle nationale, alors qu'une quarantaine d'Etats américains ainsi que le District de Columbia - où se situe la capitale Washington - ont demandé aux habitants de ne pas sortir de chez eux hormis pour faire des courses ou pour des urgences. Le président américain a toutefois dit mercredi qu'il étudiait la possibilité de suspendre les vols intérieurs vers les villes les plus touchées par la pandémie. (Dan Whitcomb; version française Jean Terzian)

