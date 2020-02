Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Pas de liaisons aériennes avec la Chine jusqu'à fin avril Reuters • 13/02/2020 à 02:52









WASHINGTON, 13 février (Reuters) - United Airlines UAL.O a annoncé mercredi qu'elle prolongeait jusqu'à fin avril la suspension des liaisons aériennes entre les Etats-Unis et la Chine à cause de l'épidémie de coronavirus, imitant les deux autres compagnies aériennes américaines majeures, American Airlines AAL.O et Delta DAL.N . Les vols de United à destination de Hong Kong devaient reprendre le 21 février et ceux vers la Chine continentale le 28 mars. La firme basée à Chicago a indiqué avoir décidé de prolonger la suspension de ces liaisons aériennes jusqu'au 24 avril. American Airlines, principale compagnie aérienne américaine, a déclaré mardi qu'elle repoussait au 24 avril la reprise des vols vers la Chine et Hong Kong, citant le déclin de la demande provoqué par l'épidémie de coronavirus. Delta Air Lines avait auparavant annoncé la suspension des liaisons avec la Chine jusqu'au 30 avril. Les Etats-Unis refusent l'entrée sur leur territoire de la quasi totalité des ressortissants étrangers ayant voyagé en Chine récemment. (David Shepardson; version française Jean Terzian)

