Coronavirus/USA : les discussions sur un nouveau plan de relance vont "dans la bonne direction"

par Richard Cowan et Susan Cornwell WASHINGTON, 16 décembre (Reuters) - Les principaux dirigeants du Congrès discutaient mardi des mesures de relance à mettre en place pour mettre au point un "paquet COVID" afin de faire face aux conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. Le groupe, emmené par la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, s'est séparé mardi sans annoncer aucune mesure. "Nous sommes de plus en plus proches d'y arriver", a déclaré Mitch McConnell. "Je suis optimiste, nous arriverons à une décision bientôt", a-t-il ajouté. Le républicain Kevin McCarthy a lui annoncé: "Je pense que nous nous dirigeons dans la bonne direction. Il y a une possibilité que nous y arrivions à mon avis. Nous essayons d'achever les discussions si c'est possible. Il faut nous laisser travailler." "Nous sommes encore en discussions", a déclaré le démocrate Chuck Schumer. La réunion, qui se déroulait dans le bureau de Nancy Pelosi, était la deuxième de la journée. Républicains et démocrates avaient déjà noté des avancées après la première réunion. Le secrétaire au Trésor de l'administration sortante, Steven Mnuchin, était présent par téléphone. (version française Camille Raynaud)

