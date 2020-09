Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Les CDC disent aux Etats d'être prêts à distribuer un vaccin fin octobre Reuters • 03/09/2020 à 02:05









3 septembre (Reuters) - Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont demandé aux autorités sanitaires des Etats du pays d'être prêtes à distribuer un potentiel vaccin contre le coronavirus aux personnes à haut risque dès la fin octobre, montrent des documents publiés mercredi par l'agence fédérale. La question est devenue un enjeu politique alors que le président sortant Donald Trump, qui ambitionne d'être réélu en novembre, a accordé une aide fédérale de plusieurs milliards de dollars à des laboratoires pharmaceutiques pour accélérer le développement d'un vaccin contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus ayant tué plus de 180.000 personnes aux Etats-Unis. "A des fins de planification préliminaire, les CDC ont fourni aux Etats certaines hypothèses alors qu'ils travaillent sur des plans spécifiques de distribution d'un vaccin, dont la possibilité d'avoir des quantités limitées de doses en octobre et novembre", a déclaré à Reuters une porte-parole des CDC. Le New York Times avait rapporté en premier lieu que l'agence fédérale avait contacté les représentants des 50 Etats et de cinq grandes villes pour leur transmettre des informations sur le calendrier. Anthony Fauci, le principal expert américain en maladies infectieuses, a déclaré dans la journée à la chaîne de télévision MSNBC que, selon les données des tests en cours, suffisamment de données cliniques pourraient être disponibles en novembre ou décembre pour déterminer si l'un des potentiels vaccins est sûr et efficace. Selon les documents publiés par le New York Times, les CDC se préparent à ce qu'un ou deux des vaccins candidats soient disponibles en quantités limitées dès la fin octobre. (Manojna Maddipatla à Bangalore; version française Jean Terzian)

