Coronavirus/USA-Le recours en urgence au remdesivir étendu-Gilead

29 août (Reuters) - Gilead GILD.O a déclaré vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) avait étendu son autorisation pour le recours en urgence au remdesivir, son antiviral expérimental, afin de permettre qu'il soit utilisé pour tous les patients hospitalisés atteints du COVID-19. La FDA avait en mai autorisé le recours au remdesivir pour les patients présentant une forme grave de la maladie causée par le nouveau coronavirus, après que des tests ont montré que le médicament aidait à raccourcir les délais de guérison. Dans un communiqué de presse, la FDA a dit avoir conclu que le remdesivir pourrait s'avérer efficace comme traitement contre le COVID-19 et que les bienfaits potentiels étaient supérieurs aux risques. (Michael Erman, Mrinalika Roy; version française Jean Terzian)

