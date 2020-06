Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-Le nombre de personnes contaminées dépasse les 2 millions Reuters • 10/06/2020 à 22:01









10 juin (Reuters) - Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus a dépassé les 2 millions mercredi aux Etats-Unis, selon un bilan établi par Reuters. Au niveau national, les nouvelles infections augmentent légèrement après cinq semaines de baisse, selon une analyse de Reuters. Une partie de l'augmentation est due à la hausse du nombre de tests, qui a atteint un record le 5 juin dernier avec 545.690 tests en une seule journée, mais qui a diminué depuis, selon le projet COVID-Tracking. L'augmentation récente du nombre de cas peut aussi être liée à la levée des mesures de confinement dans le pays. Et les importantes manifestations liés à la mort de George Floyd le 25 mai dernier pourraient entraîner une nouvelle augmentation du nombre de cas dans les semaines à venir, les règles de distanciation sociale n'ayant pas été respectées. Jusqu'à présent, sur le mois de juin, il y a eu en moyenne 21.000 nouveaux cas par jour aux Etats-Unis, contre 30.000 en avril et 23.000 en mai, selon un décompte de Reuters. Le nombre total de décès liés au coronavirus aux États-Unis a dépassé 112.000, le plus élevé au monde. (Lisa Shumaker, Blandine Hénault pour la version française)

