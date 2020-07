Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/USA-La hausse des nouveaux cas se poursuit en Floride Reuters • 21/07/2020 à 01:59









21 juillet (Reuters) - L'Etat de Floride a indiqué lundi avoir recensé plus de 10.000 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus pour un sixième jour consécutif, alors que la crise sanitaire continue de sévir à travers les Etats-Unis. Une bonne nouvelle est toutefois venue de l'Etat de New York, qui a enregistré le plus faible nombre d'hospitalisations dues au COVID-19, la maladie provoquée par le coronavirus, en quatre mois, ouvrant la voie à une nouvelle phase de déconfinement pour la ville de New York. En Californie, la propagation du virus semble s'être stabilisée, le gouverneur démocrate Gavin Newsom ayant fait état d'un ralentissement du nombre de nouveaux cas d'infection et des hospitalisations. "Nous constatons une diminution du taux mais un taux croissant malgré tout", a-t-il dit lors d'un point de presse à Sacramento. "Les hospitalisations et les (admissions en) soins intensifs continuent d'être un motif d'inquiétude. C'est pour cela que nous voulons que tout le monde en fasse deux fois plus dans ses efforts". Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a menacé de restaurer de strictes mesures de confinement dans la deuxième ville la plus peuplée du pays si les courbes ne s'inversent pas. A Chicago, les autorités ont annoncé le rétablissement de certaines restrictions sur le fonctionnement des commerces. Trente-deux Etats ont rapporté une hausse record des nouveaux cas de contamination en juillet, et quinze Etats ont recensé un nombre record de décès supplémentaires. L'épidémie a fait plus de 140.000 morts aux Etats-Unis et contaminé quelque 3,7 millions de personnes, des records mondiaux. La Floride a enregistré 10.347 cas au cours des vingt-quatre dernières heures, et 92 décès supplémentaires y ont été signalés, pour un total de 5.183 morts. Un syndicat d'enseignants floridien a engagé lundi des poursuites contre le gouverneur Ron DeSantis et d'autres représentants afin d'obtenir le report du retour dans les salles de classe. Donald Trump pousse pour que les écoles rouvrent pour la rentrée scolaire. Le président américain, qui avait marqué sa désapprobation à l'égard de directives dans certaines villes et Etats sur le port du masque, a publié sur Twitter une photo de lui-même muni d'un masque de protection. "Nous sommes unis dans nos efforts pour vaincre le virus chinois invisible, et de nombreuses personnes estiment qu'il est patriotique de porter un masque quand on ne peut pas faire de distanciation sociale. Il n'y a personne de plus patriotique que moi, votre président favori !", a-t-il dit. Trump a déclaré dimanche dans un entretien à Fox News être opposé à une directive nationale sur le port du masque. (Daniel Trotta et Dan Whitcomb, avec Lisa Shumaker et Maria Caspani; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)

