Coronavirus: une seconde ville chinoise placée à l'isolement

* Huanggang sera bouclée à partir de 16h00 GMT * La ville de Wuhan, d'où est partie l'épidémie, est déjà en quasi-quarantaine * "Le confinement de 11 millions de personnes est sans précédent dans l'histoire de la santé publique", selon l'OMS (Actualisé avec OMS) PEKIN, 23 janvier (Reuters) - Après Wuhan, d'où est partie le mois dernier l'épidémie de coronavirus, les autorités chinoises ont placé une deuxième ville en quasi-quarantaine, rapporte jeudi la télévision publique locale. Comme dans la grande ville de la province du Hubei, les transports publics routiers et ferroviaires de Huanggang seront suspendus à compter de minuit (16h00 GMT). Les autorités locales ont également ordonné la fermeture des lieux publics de divertissement, comme les cinémas et les cafés internet, et demandent aux habitants de ne pas quitter la ville à moins de circonstances particulières. La ville de Huanggang, où douze cas confirmés étaient signalés lundi soir, est située à proximité de Wuhan, où des mesures similaires sont entrées en vigueur jeudi matin (02h00 GMT). La plupart des transports urbains y ont été suspendus, de même que la totalité des vols en partance de la ville, épicentre de l'épidémie au coronavirus 2019-nCOv qui a fait 17 morts et contaminé plus de 630 personnes selon le tout dernier bilan communiqué par les autorités chinoises. Des barrières de péages sur les voies rapides menant à Wuhan ont été fermées et des patrouilles de surveillance étaient visibles sur les axes routiers majeurs, a dit un habitant joint par Reuters. Tandis que cette "bulle" d'isolement retombait autour de la ville de plus de onze millions d'habitants, des files d'attente se sont formées dans les hôpitaux pour effectuer des tests de dépistage. Les habitants se sont aussi précipités dans les supermarchés et les stations-services pour stocker vivres et carburants. L'objectif est de "stopper efficacement la transmission du virus, endiguer résolument la propagation de l'épidémie et garantir la santé et la sécurité des habitants", rapportent les médias chinois citant la cellule de crise constituée par la municipalité de Wuhan pour gérer l'épidémie. L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui doit poursuivre ce jeudi son estimation du risque posé par l'épidémie, s'est félicité de cette décision qui, a souligné le directeur général de l'organisation Tedros Adhanom Ghebreyesus à Genève, démontre la volonté des autorités chinoises de réduire au maximum les risques tant en Chine qu'à l'étranger. "Le confinement de 11 millions de personnes est sans précédent dans l'histoire de la santé publique", a déclaré jeudi à Reuters le représentant de l'OMS en Chine, Gauden Galea, ajoutant qu'une mesure aussi radicale allait au-delà des recommandations de l'organisation internationale. "C'est un indicateur très important de l'engagement (des autorités chinoises) à endiguer l'épidémie là où elle est le plus concentrée", a-t-il ajouté. Wuhan est le principal centre industriel et commercial du centre de la Chine où se trouve le plus grand port fluvial du pays, sur le fleuve Yang-Tsé. Huanggang, qui compte environ 7,5 millions d'habitants, se trouve à une heure de route environ. (Yawen Chen, Se Young Lee et Gabriel Crossley version française Henri-Pierre André)

