Coronavirus-Une quatrième personne testée positive en Grande-Bretagne

LONDRES, 9 février (Reuters) - Une quatrième personne a été testée positive au coronavirus sur le sol anglais après avoir été contaminée par un patient britannique, a annoncé dimanche le des services médicaux pour l'Angleterre, Chris Whitty. "Le patient a été transféré dans un centre spécialisé au Royal Free Hospital et nous utilisons maintenant des mesures robustes de contrôle des infections pour empêcher toute nouvelle propagation possible du virus ", a-t-il indiqué dans un communiqué. (Kylie MacLellan, version française Marine Pennetier)

