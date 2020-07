Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une forte hausse des contaminations en Europe centrale Reuters • 30/07/2020 à 16:59









VARSOVIE, PRAGUE, 30 juillet (Reuters) - Plusieurs pays d'Europe centrale ont annoncé jeudi une forte hausse des contaminations au nouveau coronavirus. La Pologne a signalé jeudi sa plus forte augmentation quotidienne de cas d'infection depuis le début de la pandémie, avec 615 cas supplémentaires, portant le bilan total à 45.031 cas. Le nombre de nouveaux décès liés au coronavirus s'est établi à 1.709. Selon le porte-parole du ministère de la Santé, Wojciech Andrusiewicz, de nouvelles contaminations ont été détectées principalement dans deux régions, dont la région minière de Silésie. Le ministère de la Santé a mis en cause les foyers de contamination dans les mines de charbon et a déclaré qu'il s'attendait à une diminution des cas après l'isolement des personnes malades. À son tour, le Premier ministre polonais Mathieu Morawiecki a dit que le pays pourrait imposer des mesures de quarantaine pour les personnes entrant en Pologne en provenance de certains pays comme l'Espagne. Cependant, la situation sera examinée avant que la décision finale soit prise. En République tchèque le nombre de cas confirmés a dépassé la barre des 16.000, alors que la récente flambée d'infections se poursuit, a annoncé jeudi le ministère de la Santé. Ainsi, 278 cas ont été enregistré mercredi, ce qui représente la deuxième hausse quotidienne la plus importante du nombre de cas en juillet. La moyenne sur sept jours a atteint 216, le nombre le plus élevé depuis le 10 avril. Le pays a été confronté à une augmentation du nombre de cas en juillet, notamment dans une région minière de l'est du pays et plus récemment à Prague, qui a enregistré un record quotidien de 101 cas mardi. Le bilan total de cas confirmés en République tchèque depuis le début de l'épidémie en mars s'établit maintenant à 16.093, avec 11.429 guérisons et 374 décès dus à l'épidémie de COVID-19. Les autorités tchèques se sont engagées à éviter un reconfinement total depuis la levée des mesures de confinement imposé en mars. (Alan Charlish, Marcin Goclowski,Pawel Florkiewicz, Jason Hovet, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.