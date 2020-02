Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une femme au Japon de nouveau infectée après avoir guéri Reuters • 27/02/2020 à 06:44









TOKYO, 27 février (Reuters) - Une femme travaillant à bord d'un bus touristique au Japon a été diagnostiquée contaminée par le coronavirus pour la deuxième fois, a déclaré jeudi le gouvernement de la préfecture d'Osaka, un cas inédit dans le pays où grandit l'inquiétude sur la propagation de l'épidémie. Cette annonce intervient alors que le nombre de cas de contamination confirmés au Japon a grimpé à 186, contre 170 la veille. Les autorités ont appelé à l'annulation de tous les grands événements sportifs et culturels prévus dans les deux prochaines semaines afin de contenir la propagation du virus, tout en promettant que les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu comme prévu l'été prochain. Le bilan rapporté par le ministère de la Santé n'inclut pas les 704 cas d'infection recensés à bord du navire de croisière Diamond Princess, qui a été placé au début du mois en quarantaine dans le port de Yokohama, près de la capitale. Sept personnes sont mortes après avoir contracté le virus, dont quatre passagers du bateau. Bien qu'il s'agisse d'une première au Japon, des cas de second diagnostic positif au coronavirus ont été rapportés en Chine, où l'épidémie est apparue en décembre dernier et a contaminé plus de 78.000 personnes. Dans un communiqué, le gouvernement de la préfecture d'Osaka a indiqué que la patiente était âgée d'une quarantaine d'années et avait pu quitter l'hôpital le 1er février après avoir été diagnostiquée porteuse du virus fin janvier. Le ministre de la Santé, Katsunobu Kato, a déclaré devant le parlement que le gouvernement central à Tokyo devait examiner la liste des patients et garder trace de l'état de santé de ceux ayant quitté les hôpitaux, alors que des experts sanitaires étudient ce qu'implique un test positif après une guérison initiale. "Une fois que vous avez été infecté, le virus pourrait rester en sommeil et avec des symptômes minimes, et vous pouvez ensuite avoir une aggravation s'il parvient jusqu'aux poumons", a déclaré Philip Tierno Jr., professeur en microbiologie et pathologie à l'école de médecine de l'université de New York. (Daniel Leussink, Chang-Ran Kim et Kaori Kaneko; version française Jean Terzian)

