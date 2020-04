Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Une application de suivi pour montre connectée en Allemagne Reuters • 07/04/2020 à 16:10









BERLIN, 7 avril (Reuters) - L'Institut Robert Koch, qui coordonne la lutte contre le coronavirus en Allemagne, a lancé mardi, en partenariat avec la start-up Thryve, une application pour montres connectées permettant de suivre la propagation de la maladie et d'analyser l'efficacité des mesures prises pour contenir la pandémie. L'application, baptisée Corona-Datenspende, collecte les données sur les signaux vitaux (pouls, température et sommeil) des participants équipés de montres ou de bracelets connectés, sur la base du volontariat. Ces données sont ensuite analysées et les résultats représentés sur une carte interactive en ligne qui permettra, à l'appui d'autres informations, aux autorités sanitaires et au grand public d'évaluer la prévalence des infections jusqu'au niveau d'un arrondissement. L'application, téléchargeable sur les boutiques en ligne Play Store de Google GOOGL.O et App Store d'Apple AAPL.O , est gratuite et ses promoteurs espèrent attirer 100.000 utilisateurs. (Douglas Busvine; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

