Coronavirus-Un premier cas dans le camp de migrants grec de Moria

ATHENES, 2 septembre (Reuters) - La Grèce a fait état mercredi d'un premier cas de contamination au nouveau coronavirus dans le camp de migrants de Moria, sur l'île de Lesbos. Il s'agit d'un demandeur d'asile de 40 ans qui a été placé en isolement, selon un responsable du ministère de l'Immigration. Les autorités tentent d'identifier les personnes ayant été en contact avec lui. Les installations du camp de Moria, où sont rassemblés environ 13.000 personnes, sont saturées. Les organisations humanitaires dénoncent régulièrement les conditions insalubres qui y règnent. (Lefteris Papadimas version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

