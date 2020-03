Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un premier cas confirmé en Syrie Reuters • 23/03/2020 à 00:37









AMMAN, 23 mars (Reuters) - La Syrie a confirmé dimanche un premier cas de contamination au nouveau coronavirus, a indiqué à la presse officielle le ministre de la Santé, Nizar al Yaziji, précisant qu'il s'agissait d'une personne arrivée de l'étranger. Les "mesures nécessaires" ont été prises concernant cette jeune femme âgée de 20 ans, qui va être placée en isolement pendant quatorze jours et faire l'objet d'un suivi médical, a indiqué le ministre. Plusieurs informations ont fait état ces dernières semaines de cas de coronavirus en Syrie, sans être confirmées. Les autorités ont nié toute épidémie, alors que les infrastructures et le système de santé du pays ont été ravagés par neuf années de conflit. Damas a décidé dimanche de suspendre les transports publics et a renforcé les mesures de confinement annoncées ces derniers jours, avec la fermeture des écoles, parcs, restaurants et diverses institutions publics. (Suleiman al Khalidi; version française Jean Terzian)

