Coronavirus-Un organe de l'UE plaide pour un application de géolocalisation paneuropéenne

par Foo Yun Chee BRUXELLES, 6 avril (Reuters) - L'autorité européenne de la protection des données personnelles a appelé lundi au développement d'une application mobile paneuropéenne pour suivre la propagation du coronavirus en lieu et place de la multitude de programmes nationaux actuels, qui pourraient menacer la vie privée. Pour enrayer la propagation de la pandémie qui a fait des milliers de morts sur le continent, plusieurs pays membres de l'UE ont annoncé ou envisagent de lancer une application de suivi par téléphone pour retrouver les personnes entrées en contact avec des patients malade du Covid-19 ou surveiller celles qui sont en isolement. Les associations de défense des libertés individuelles critiquent vivement ces initiatives, censées être provisoires, redoutant qu'elles ne soient à terme pérennisées, une fois la crise sanitaire passée. Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) estime qu'une approche paneuropéenne produirait de meilleurs résultats et serait aussi davantage conforme aux règles encadrant le traitement des données personnelles. "Au regard des disparités (technologiques), le contrôleur européen de la protection des données appelle à un modèle d'application mobile paneuropéenne COVID-19, coordonné au niveau de l'UE", a déclaré Wojciech Wiewiorowski, directeur du CEPD, cité dans un communiqué. "Dans l'idéal, une coordination avec l'Organisation mondiale de la santé devrait également avoir lieu, afin de garantir la protection des données dans le monde entier dès la conception", a-t-il ajouté. (Foo Yun Chee; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

