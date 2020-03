Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un millier de morts et 68.000 cas aux Etats-Unis Reuters • 26/03/2020 à 14:27









WASHINGTON/NEW YORK, 26 mars (Reuters) - L'épidémie de coronavirus a fait 999 morts aux Etats-Unis, selon le bilan établi jeudi par Reuters sur la base des chiffres communiqués par les autorités locales. Un tiers de ces décès ont eu lieu dans l'Etat de New York, dont le gouverneur a averti que les hôpitaux pourraient bientôt manquer de lits et d'appareils d'assistance respiratoire. L'Etat compte en outre la moitié des quelque 68.000 cas recensés https://tmsnrt.rs/3dBvs2P dans la fédération. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé mardi que les Etats-Unis pourraient devenir l'épicentre de la pandémie. Près de la moitié des 50 Etats américains ont pris des mesures de confinement pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, mais le président, Donald Trump, a exprimé sa volonté de "rouvrir" l'économie pour Pâques, le 12 avril. A l'échelle mondiale https://tmsnrt.rs/2JeehWL, le virus a fait 21.238 morts et 470. 873 infections ont été dénombrés. (Doina Chiacu et Maria Caspani, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

