Coronavirus-Un membre du comité olympique de Tokyo n'exclut pas un report des Jeux

TOKYO, 11 mars (Reuters) - S'il était impossible d'organiser comme prévu les Jeux olympiques à Tokyo l'été prochain à cause de l'épidémie de coronavirus, un report d'un ou deux ans serait l'option la plus réaliste, a déclaré au Wall Street Journal un membre du comité d'organisation de Tokyo 2020. Dans un entretien publié mercredi, Haruyuki Takahashi a déclaré que le comité olympique japonais n'avait pas discuté de l'impact du coronavirus sur les Jeux, la dernière réunion des 25 membres du comité s'étant déroulée en décembre, avant la propagation de l'épidémie. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Takahashi ou du comité d'organisation. Les dégâts financiers d'une annulation des JO ou de leur tenue à huis clos seraient trop importants, a déclaré Takahashi au WSJ, tandis qu'un report de moins d'un an pourrait interférer avec le calendrier d'autres événements sportifs majeurs. (Chang-Ran Kim et Shiho Tanaka; version française Jean Terzian)

