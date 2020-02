Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un Italien premier cas confirmé au Nigeria Reuters • 28/02/2020 à 14:31









(Actualisé avec précisions des autorités nigérianes, dernier bilan hors de Chine) LAGOS, 28 février (Reuters) - Un ressortissant italien arrivé au Nigeria il y a quatre jours est devenu le premier cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus dans le pays, a déclaré vendredi le ministère nigérian de la Santé, alors que l'épidémie se propage rapidement à travers le monde. Il s'agit du premier cas d'infection signalé en Afrique subsaharienne. Outre le Nigeria, quatre pays supplémentaires ont signalé leurs premiers cas de Covid-19 ces dernières heures : Estonie, Danemark, Pays-Bas et Lituanie. Dans un message publié sur Twitter, le ministère nigérian de la Santé a déclaré que le cas avait été confirmé jeudi dans l'Etat de Lagos, dans le sud-ouest du pays, où est située la métropole éponyme qui abrite environ 20 millions d'habitants. Le ministre de la Santé, Osagie Ehanire, a précisé dans un communiqué qu'il s'agissait d'un ressortissant italien travaillant au Nigeria où il est revenu le 24 février en provenance de Milan, avec une escale à Istanbul. L'homme a vaqué à ses occupations pendant près de deux jours au Nigeria avant de présenter des symptômes grippaux et d'être placé à l'isolement dans un établissement spécialisé à Yaba, dans l'Etat de Lagos. Les autorités ont entrepris de "rencontrer et d'observer" tous les passagers du même vol et d'identifier les lieux où l'homme s'est rendu après son arrivée au Nigeria. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà des experts sur le terrain au Nigeria, le pays figurant parmi ses 13 pays de "haute priorité" en Afrique. L'épidémie s'est propagée dans 49 pays depuis qu'elle s'est déclarée à Wuhan, dans le centre de la Chine, d'après les dernières données de l'OMS, qui a recensé 4.351 cas et 67 décès hors de Chine. En Chine, le nouveau coronavirus apparu en décembre a infecté 78.824 personnes et entraîné la mort de 2.788 personnes (hors Hong Kong et Macao), selon les chiffres de la Commission nationale de la santé. (Alexis Akwagyiram, avec Rama Venkat à Bangalore; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)

