Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un Français contaminé est mort à Paris Reuters • 26/02/2020 à 10:54









(Actualisé avec citation, contexte) PARIS, 26 février (Reuters) - Un Français de 60 ans contaminé par le nouveau coronavirus apparu en Chine est mort dans la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière, a annoncé mercredi le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Cette victime fait partie des trois nouveaux cas recensés en France, où le bilan s'élève désormais à 17 personnes infectées et deux décès. Les deux autres nouveaux cas concernent un homme de 55 ans à Amiens, qui se trouve dans une "situation clinique grave" et a été placé en réanimation, et un homme de 36 ans à Strasbourg, revenu de Lombardie et qui "ne présente pas de signe de gravité", a dit Jérôme Salomon. Il s'agit de deux Français. Dans ces deux cas, les autorités sanitaires disposent des coordonnées de l'ensemble de leurs contacts pour surveiller leur entourage, a ajouté le directeur général de la santé. L'homme décédé à Paris "a été testé en urgence hier à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière dans un état gravissime et (il) est malheureusement décédé dans la nuit", a déclaré Jérôme Salomon. "L'enquête a été lancée en urgence", a-t-il poursuivi, ajoutant que les détails des investigations en cours au sujet de cet homme seraient présentés mercredi soir par le ministre de la Santé, Olivier Véran. La première personne morte en France en raison du coronavirus apparu en décembre en Chine, le premier décès hors d'Asie, était un touriste chinois de 80 ans. Cet homme originaire de la province du Hubei, premier foyer de l'épidémie, est mort le 14 février. Le coronavirus responsable de cette épidémie de pneumonie virale a contaminé environ 80.000 personnes et fait plus de 2.700 morts, pour l'immense majorité en Chine. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.