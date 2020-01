Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un deuxième hôpital va être construit à Wuhan-presse Reuters • 25/01/2020 à 11:18









PEKIN, 25 janvier (Reuters) - Les autorités chinoises vont construire à Wuhan un deuxième hôpital exclusivement dédié aux malades du coronavirus, rapporte samedi le Quotidien du Peuple. Le bâtiment sera équipé de 1.300 lits et sa construction devrait être achevée d'ici une quinzaine de jours. Il s'agit du deuxième hôpital bâti ainsi par la Chine dans cette ville considérée comme le foyer du coronavirus à qui on impute la mort de 41 personnes. (Muyu Xu, Judy Hua et Tony Munroe, version française Nicolas Delame)

