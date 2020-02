Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Un cas signalé en Sicile, Conte critique un hôpital Reuters • 25/02/2020 à 12:10









PALERME/ROME, 25 février (Reuters) - Les autorités italiennes ont annoncé mardi un cas de contamination au coronavirus en Sicile, le premier au sud de Rome, alors que le pays s'emploie à endiguer l'épidémie en Lombardie et en Vénétie. Le gouverneur régional de Sicile, Nello Musumeci, a déclaré qu'une touriste de Bergame, en Lombardie, avait été hospitalisée à Palerme, la capitale sicilienne, et s'était révélée porteuse du nouveau coronavirus. Toutes les personnes voyageant avec elle ont été placées en quarantaine. Le nombre de cas en Italie, le pays d'Europe le plus touché, s'élève désormais à plus de 270, contre 229 lundi, avec 36 nouveaux cas signalés en Lombardie et six nouveaux cas en Vénétie. Le nombre de décès reste inchangé, à sept. Le président du Conseil Giuseppe Conte a laissé entendre que de mauvaises pratiques dans un hôpital de Lombardie auraient pu aggraver la crise sanitaire en cours. Le chef du gouvernement a déclaré que cet établissement, qu'il n'a pas identifié, pourrait avoir "contribué à la propagation". Il a ajouté qu'il pourrait envisager de retirer certains pouvoirs aux régions sur les questions sanitaires, provoquant la colère de la Ligue d'extrême droite, qui dirige la Lombardie tout comme la Vénétie. Le président de la Chambre des députés et membre de la Ligue Riccardo Molinari a dénoncé des propos "quasi fascistes" du président du Conseil. Le gouverneur de Lombardie, Attilio Fontana, a dénoncé une "stratégie du désespoir" de la part de Giuseppe Conte qui tente selon lui de faire oublier les dysfonctionnements à la tête du gouvernement. Des responsables de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Union européenne devaient se réunir mardi à Rome pour discuter de l'épidémie partie de Chine en décembre et qui a désormais touché 29 autres pays et territoires. (Wladimiro Pantaleone, Francesca Piscioneri, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

