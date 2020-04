Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-"Tuez-les", dit le président philippin à propos des contrevenants Reuters • 02/04/2020 à 06:56









MANILLE, 2 avril (Reuters) - Le président philippin Rodrigo Duterte a prévenu les contrevenants aux mesures de confinement instaurées pour endiguer la propagation du coronavirus qu'ils risquaient d'être tués par balle, et a déclaré que toute maltraitance contre le personnel médical était un crime grave qui ne serait pas toléré. Lors d'une allocution télévisée, Duterte a dit qu'il était vital que tout le monde coopère à la lutte contre le coronavirus et respecte les mesures de confinement, alors que les autorités tentent d'enrayer la propagation de la pandémie et craignent une surcharge du fragile système de santé. Le pays a recensé 96 décès et 2.311 cas confirmés de contamination, tous au cours des trois dernières semaines, et les nouveaux cas d'infection sont désormais signalés par centaines quotidiennement. "Cela empire. Alors une nouvelle fois je vois fais part de la gravité du problème et vous devez écouter", a déclaré Duterte mercredi soir. "Mes ordres à la police et à l'armée (...) Si il y a des troubles et qu'il y a une possibilité qu'ils ripostent, avec un risque pour vos vies, tuez-les par balle", a-t-il ajouté. "Est-ce bien compris ? Morts. Au lieu de causer des troubles, je vous enterrerai", a poursuivi le chef de l'Etat. Des activistes ont reproché à Duterte sa rhétorique et l'accusent d'inciter à la violence et au vigilantisme, comme c'est le cas selon eux dans la guerre que mène le président philippin contre le narcotrafic. Des milliers de personnes accusées d'avoir pris ou vendu de la drogue ont été tuées par la police ou des hommes armés. (Martin Petty; version française Jean Terzian)

