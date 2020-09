Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump dément toute pression politique sur les vaccins Reuters • 15/09/2020 à 14:47









WASHINGTON, 15 septembre - Donald Trump a assuré mardi ne pas faire pression à des fins politiques pour accélérer la mise au point d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. "Je ne le fais pas pour des raisons politiques. Je veux ce vaccin rapidement", a dit le président américain sur Fox News. Donald Trump tentera de se faire réélire le 3 novembre et ses chances dépendent en partie de la perception qu'ont les Américains de sa gestion de l'épidémie, dont le bilan approche les 200.000 morts aux Etats-Unis. (Lisa Lambert et Susan Heavey version française Bertrand Boucey)

