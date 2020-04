Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trump accepte de doubler le nombre de tests à New York-Cuomo Reuters • 22/04/2020 à 03:39









22 avril (Reuters) - Le président américain Donald Trump a accepté que le gouvernement fédéral aide la ville de New York à doubler sa capacité de test du nouveau coronavirus, a déclaré mardi le gouverneur de la ville Andrew Cuomo. Suite à la baisse des hospitalisations à New York, Cuomo à tourné son attention vers la généralisation des tests, essentiels selon lui pour envisager un retour des New Yorkais au travail. Cuomo a annoncé que New York viserait à doubler le nombre de personnes testées chaque jour et a indiqué que cela prendrait plusieurs semaines. New York est l'épicentre de la pandémie aux Etats-Unis avec 257.000 cas de contamination au COVID-19 et presque 20.000 décès. (Nathan Layne à Wilton, Connecticut et Steve Gorman à Los Angeles, version française Camille Raynaud)

