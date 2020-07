Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-"Trop de pays vont dans la mauvaise direction", dit le directeur de l'OMS Reuters • 13/07/2020 à 17:49









GENEVE/ZURICH, 13 juillet (Reuters) - La pandémie due au coronavirus va continuer à s'aggraver si les mesures de prévention nécessaires ne sont pas mises en oeuvre partout dans le monde, a averti lundi le directeur général l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Permettez-moi d'être franc. Trop de pays vont dans la mauvaise direction. Le virus reste l'ennemi public numéro un (...) Si les principes de base ne sont pas respectés, la pandémie ne pourra qu'empirer encore et encore", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse virtuel au siège genevois de l'OMS. "Il n'y aura pas de retour à la normale dans un avenir proche (...) Il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter", a-t-il poursuivi. Le nombre de cas a dépassé lundi les 13 millions à l'échelle mondiale et celui des décès est désormais supérieur au demi-million, selon un décompte de Reuters. Sur les 230.000 nouveaux cas signalés dimanche, 80% concernent dix pays et deux seulement représentent 50%, a précisé le directeur général de l'OMS. Il s'agit des Etats-Unis et du Brésil. (Stephanie Nebehay, Silke Koltrowitz et Michael Shields, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

