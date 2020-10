Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Trois vaccins pourraient être approuvés dans l'UE début 2021-Ansa Reuters • 16/10/2020 à 12:29









MILAN, 16 octobre (Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) pourrait approuver trois vaccins anti-COVID-19 au début de l'année prochaine, a déclaré vendredi son directeur exécutif Guido Rasi, selon une information de l'agence de presse italienne Ansa. "Si tout se passe bien, dans les premiers mois de 2021, trois vaccins pourraient être approuvés par l'EMA. Mais il faut que tout se passe bien", a déclaré Guido Rasi dans une interview à Sky TG24 news, selon Ansa. (Elvira Pollina, version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

