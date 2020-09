Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Tokyo songe à baisser son niveau d'alerte-NHK Reuters • 10/09/2020 à 03:37









TOKYO, 10 septembre (Reuters) - La métropole de Tokyo s'apprête à abaisser son niveau d'alerte contre le coronavirus jeudi, au vu de la baisse du nombre de cas recensés, a rapporté la chaîne télévisée publique japonaise NHK. Cette décision pourrait amener un assouplissement des restrictions sur les activités nocturnes. La capitale avait relevé son niveau d'alerte à "rouge" en juillet, suivant les conseils des experts, après une augmentation du nombre de cas d'infections. Le nombre de contaminations journalières a depuis baissé à Tokyo, qui a enregistré 149 nouvelles contaminations mercredi. Au niveau national, le ministre japonais de l'économie, Yasutoshi Nishimura, a déclaré jeudi qu'un groupe d'experts devrait envisager vendredi la levée des restrictions sur les grands événements, en réponse aux appels des ligues de football et de base-ball japonaises. Le gouvernement devrait aussi envisager d'ajouter à nouveau Tokyo à sa campagne "Go To Travel" de promotion du tourisme intérieur. (Sam Nussey et Daniel Leussink, version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.