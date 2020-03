Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Tokyo pourrait être autorisé à reporter les JO - ministre Reuters • 03/03/2020 à 10:03









TOKYO, 3 mars (Reuters) - Le contrat conclu entre Tokyo et le Comité international olympique autorise la tenue des Jeux olympiques jusqu'à la fin de l'année, a déclaré mardi la ministre japonaise chargée des JO, alors que l'épidémie de coronavirus fait craindre un report de l'une des manifestations sportives les plus suivies au monde. "Le contrat stipule que les Jeux doivent avoir lieu en 2020. Cela peut être interprété comme l'autorisation de les reporter", a déclaré Seiko Hashimoto au Parlement lors d'une séance de questions au gouvernement. La ministre a ajouté que les autorités japonaises et la municipalité de Tokyo faisaient tout pour que les JO aient lieu comme prévu à partir du 24 juillet. Selon l'accord conclu avec le pays hôte, seul le CIO est habilité à annuler les Jeux. (Tim Kelly, version française Jean-Stéphane Brosse)

