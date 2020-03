Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Tesco limite à 80 articles maximum les achats en ligne Reuters • 27/03/2020 à 13:49









CORONAVIRUS: TESCO LIMITE À 80 ARTICLES MAXIMUM LES ACHATS EN LIGNE LONDRES (Reuters) - Tesco, première chaîne de supermarchés en Grande-Bretagne, a annoncé vendredi qu'elle allait limiter à 80 le nombre d'articles en ligne qu'un consommateur peut acheter durant la crise sanitaire en cours. Le panier moyen a récemment dépassé les 100 articles alors qu'il était inférieur à 60 quelques semaines plus tôt. Le groupe estime qu'avec cette nouvelle limitation, il sera beaucoup plus facile de livrer davantage de clients. Les mesures de restriction et de confinement pour endiguer la propagation du coronavirus ont poussé les Britanniques à accumuler les stocks, mettant en difficulté l'approvisionnement des supermarchés. (James Davey; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TESCO PLC LSE -3.86%