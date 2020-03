Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Sommet extraordinaire du G20 jeudi Reuters • 24/03/2020 à 07:56









RYAD, 24 mars (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement du G20 s'entretiendront jeudi par visioconférence au sujet de l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris auprès de multiples sources, alors que certains reprochent au groupe de faire preuve de lenteur face aux conséquences économiques de la crise. Les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 ont promis lundi lors d'une visioconférence distincte d'élaborer un "plan d'action" pour réagir à l'épidémie qui, selon le Fonds monétaire international, va provoquer une récession mondiale. Le sommet extraordinaire de jeudi aura lieu sur fond de guerre des prix du pétrole entre l'Arabie saoudite et la Russie, deux Etats membres du G20, et de tensions croissantes entre deux autres, les Etats-Unis et la Chine, au sujet de l'origine de l'épidémie qui a fait 378.000 malades et plus de 16.500 morts. Compte tenu des contraintes de politique monétaire, les pays du G20 n'ont guère d'autre alternative qu'une relance budgétaire pour soutenir la croissance, a estimé Agathe Demarais, directrice des prévisions mondiales à l'Economist Intelligence Unit. (Stephen Kalin, version française Jean-Philippe Lefief)

