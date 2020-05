Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Slovaquie-Aucun nouveau cas pour la première fois depuis le 10/03 Reuters • 09/05/2020 à 13:09









BRATISLAVA, 9 mai (Reuters) - La Slovaquie n'a enregistré aucun nouveau cas d'infection au nouveau coronavirus vendredi, une première depuis le 10 mars, montrent des données gouvernementales publiées samedi. L'Europe centrale a, selon les statistiques officielles, été largement moins affectée que l'Europe occidentale par l'épidémie. Et la Slovaquie, pays de 5,5 millions d'habitants, semble encore avoir été moins touchée que ses voisins, avec, selon le dernier décompte, 1.455 cas, 26 décès et 919 guérisons. Le gouvernement a autorisé mercredi les magasins à rouvrir, à l'exception des galeries, des hôtels, des musées, des galeries et des sites touristiques en plein air. Des services religieux et les mariages, sous réserve d'un nombre limité de convives, peuvent à nouveau avoir lieu. Les écoles restent cependant fermées, les voyages vers l'international ne sont toujours pas possibles et ceux qui reviennent de l'étranger doivent passer 14 jours en quarantaine dans des centres prévus à cet effet. (Tomas Mrva, version française Benoît Van Overstraeten)

