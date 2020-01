Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Six mille passagers retenus à bord d'un paquebot en Italie Reuters • 30/01/2020 à 15:21









ROME, 30 janvier (Reuters) - Environ 6.000 personnes sont retenues à bord d'un navire de croisière italien à l'ancre près de Rome à bord duquel se trouvent deux passagers chinois présentant les symptômes de l'infection au coronavirus de Wuhan, a annoncé jeudi un porte-parole de la compagnie Costa Croisières. Le couple, arrivé en Italie le 25 janvier, a embarqué le même jour à bord du Costa Smeralda dans le port de Savone. Ils ont ensuite souffert de difficultés respiratoires accompagnées de fièvre. Le bateau a fait escale cette semaine à Marseille, à Barcelone et à Palma de Majorque, avant d'accoster jeudi à Civitavecchia, au nord de Rome. Dans l'attente des résultats des examens médicaux, qui devraient être disponibles d'ici "quelques heures", personne n'a été autorisé à débarquer, a précisé le porte-parole de Costa Croisières. (Crispian Balmer, version française Jean-Philippe Lefief)

