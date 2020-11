Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Situation alarmante mais sous contrôle en Russie, selon le Kremlin Reuters • 05/11/2020 à 11:02









MOSCOU, 5 novembre (Reuters) - La situation sanitaire due au coronavirus est alarmante en Russie, mais l'épidémie reste sous contrôle, a déclaré jeudi Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Les autorités sanitaires avaient auparavant fait état de 19.404 nouveaux cas en 24 heures, dont 5.255 à Moscou, et de 292 décès supplémentaires, ce qui porte le total national à 1.712.858 contaminations et 29.509 morts. Le confinement ne fait toutefois pas partie des options envisagées par le Kremlin, qui juge les mesures locales suffisantes à ce stade. Sergueï Sobianine, maire de la capitale, a annoncé mardi une prolongation de deux semaines de l'enseignement à distance à partir de la sixième, mesure qui restera donc en vigueur jusqu'au 22 novembre. "La situation à Moscou a recommencé à s'aggraver au début de cette semaine, comme nous pouvons le voir avec le nombre de patients et d'hospitalisations", déplore-t-il sur son site Internet. (Dmitry Antonov, Maria Kiselyova, Gleb Stolyarov version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

