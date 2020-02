Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Séoul fait état de 169 nouveaux cas dont un soldat US Reuters • 26/02/2020 à 04:05









SEOUL, 26 février (Reuters) - La Corée du Sud a fait état mercredi de 169 nouveaux cas de contamination au coronavirus, parmi lesquels un soldat américain stationné dans le pays, alors qu'elle se prépare à pratiquer des tests pour plus de 200.000 membres d'une secte soupçonnée d'être à l'origine de la flambée de l'épidémie dans la ville de Daegu. Il y a désormais 1.146 personnes infectées par le virus en Corée du Sud, où le bilan devrait encore s'alourdir alors que le gouvernement multiplie les tests de dépistage. Parmi les nouveaux cas répertoriés, a indiqué le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), 134 ont été signalés à Daegu, dans le sud du pays, où se trouve une antenne de la secte chrétienne Shincheonji considérée comme le foyer de l'épidémie. Le coronavirus a causé un douzième décès en Corée du Sud, selon le journal Joongang Ilbo. L'armée américaine a rapporté un premier cas de coronavirus sur la base Carroll, située à environ 20 km de Daegu. Il s'agit d'un soldat de 23 ans. (Sangmi Cha et Josh Smith; version française Jean Terzian)

