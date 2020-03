Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Schneider suspend à son tour ses objectifs Reuters • 23/03/2020 à 11:32









CORONAVIRUS: SCHNEIDER SUSPEND À SON TOUR SES OBJECTIFS PARIS (Reuters) - Schneider Electric a suspendu à son tour lundi ses objectifs financiers annuels en raison de la pandémie de nouveau coronavirus dont le groupe français ne peut pas encore mesurer l'impact. "À ce stade et compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la situation, il est trop tôt pour déterminer l'ensemble des impacts sur les résultats du groupe, y compris les avantages potentiels des actions gouvernementales", déclare le groupe d'équipements électriques dans un communiqué. "Par conséquent, les objectifs 2020 publiés le 20 février 2020 ne sont plus pertinents et sont donc suspendus. Le groupe travaille actuellement sur l'analyse des scénarios potentiels émanant de cette crise et des actions et impacts qui en découlent pour Schneider Electric." (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SCHNEIDER EL Euronext Paris -4.56%