Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Sanofi évoque un futur vaccin à moins de 10 euros la dose Reuters • 05/09/2020 à 14:33









PARIS, 5 septembre (Reuters) - Le futur vaccin anti-Covid de Sanofi SASY.PA devrait se vendre à moins de 10 euros la dose, a déclaré samedi le président de Sanofi France. Ce prix "n'est pas tout à fait défini encore" - "on est en train de mesurer l'ensemble des coûts de production qui vont être les nôtres dans les mois qui viennent" mais "on sera à moins de 10 euros", a déclaré Olivier Bogillot sur France Inter. Ce chiffre est largement supérieur au prix évoqué par Astrazeneca AZN.L pour son propre candidat vaccin, autour de 2,50 euros, mais le groupe britannique "a beaucoup sous-traité la production" alors que Sanofi mobilise avant tout des ressources internes pour développer son vaccin, a expliqué le président de Sanofi France. Sanofi a annoncé cette semaine que l'un des vaccins anti-Covid qu'il développe, avec son concurrent GSK GSK.L , était entré dans un essai clinique de phase I/II. (Dominique Vidalon, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.00% ASTRAZENECA LSE -1.90% GLAXOSMITHKLINE LSE -2.43%