Coronavirus-Ryad suspend l'entrée de pèlerins et touristes étrangers

RYAD, 27 février (Reuters) - L'Arabie saoudite a suspendu jeudi l'entrée sur son territoire aux étrangers en provenance de pays où l'épidémie de coronavirus s'est propagée, notamment aux personnes souhaitant effectuer le petit pèlerinage (Oumra) à La Mecque, alors que le nombre de cas de contamination hors de Chine fait craindre une pandémie. Le royaume wahhabite accueille tout au long de l'année des millions de musulmans dans la ville sainte de La Mecque, avec un pic pour le grand pèlerinage annuel du Hadj. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la suspension était temporaire, sans toutefois indiquer quand cette mesure prendrait fin, ni les nationalités des ressortissants concernés par l'interdiction. Il n'était pas possible dans l'immédiat de déterminer si le Hadj, qui doit commencer début juillet, serait affecté. L'accès à la mosquée de Médine a aussi été fermé. Aucun cas de contamination n'a pour l'heure été rapporté en Arabie saoudite, mais le coronavirus s'est répandu dans plusieurs pays voisins. Le ministère a déclaré que les autorités sanitaires saoudiennes détermineraient les lieux où l'épidémie constitue un danger. (Omar Fahmy; version française Jean Terzian)

