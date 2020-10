Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Résultats prometteurs pour un candidat vaccin chinois-étude Reuters • 16/10/2020 à 01:25









PEKIN, 16 octobre (Reuters) - L'un des potentiels vaccins développés en Chine contre le coronavirus s'est avéré sûr et a déclenché des réponses immunitaires lors des deux premières phases d'essais cliniques sur des volontaires humains, selon une étude publiée jeudi par la revue médicale The Lancet. Le candidat vaccin, baptisé BBIBP-CorV, est développé par China National Biotec Group (CNBG), filiale du groupe public China National Pharmaceutical Group (Sinopharm). Il a déjà été approuvé pour une campagne de vaccination en urgence en Chine concernant des centaines de milliers de travailleurs essentiels et d'employés d'autres groupes considérés à haut risque. Toutefois l'efficacité des doses du vaccin potentiel contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus qui a causé plus d'un million de décès à travers le monde, ne sera certaine qu'à l'issue de la troisième et ultime phase des essais cliniques - actuellement en cours hors de Chine. BBIBP-CorV fait partie d'une liste d'au moins dix candidats vaccins à travers le monde dont la Phase III des essais cliniques a débuté, d'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le vaccin n'a pas provoqué de graves effets secondaires, selon l'étude publiée par The Lancet, qui fait cependant état d'effets indésirables modérés comme de la fièvre et des douleurs. Les résultats proviennent d'essais de Phase I et Phase II réalisés sur plus de 600 adultes en bonne santé pendant quatre mois. (Roxanne Liu et Tony Munroe; version française Jean Terzian)

