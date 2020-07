Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Résolution du Conseil de sécurité appelant à une trêve mondiale Reuters • 02/07/2020 à 02:05









NEW YORK, 2 juillet (Reuters) - Le Conseil de sécurité a apporté mercredi son soutien à l'appel effectué en mars par le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, en faveur d'un cessez-le-feu partout dans le monde afin de permettre à tous les pays de se focaliser sur la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Un projet de résolution en ce sens, rédigé par la France et la Tunisie, a été adopté par le Conseil après plusieurs mois de discussions pour parvenir à un compromis entre les Etats-Unis et la Chine, en désaccord sur une référence à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) - Washington refusait qu'un soutien à celle-ci soit mentionné dans le document. Le texte appelle "toutes les parties prenantes à des conflits armés à débuter immédiatement une pause humanitaire durable pendant au moins 90 jours consécutifs" afin de permettre la livraison d'aides. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)

