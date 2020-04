Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Réouverture partielle des commerces au Danemark lundi Reuters • 17/04/2020 à 07:42









COPENHAGUE, 17 avril (Reuters) - Le gouvernement danois a annoncé vendredi la réouverture partielle lundi prochain de certains commerces, comme les salons de coiffeurs, les instituts de beauté ou encore les auto-écoles, desserant un peu la vis du confinement instauré le 12 mars pour tenter de contenir la progression du coronavirus dans le pays. "Personne ne veut garder le Danemark fermé un jour de plus que nécessaire", a déclaré la Première ministre Mette Frederiksen sur Facebook. "Mais nous ne devons pas agir trop vite pour pouvoir garder l'épidémie sous contrôle". Le Danemark - l'un des premiers pays d'Europe à avoir instauré un confinement le mois dernier - a commencé à rouvrir mercredi crèches, écoles maternelles et primaires. Les frontières restent en revanches fermées, les rassemblements interdits et aucune date de réouverture des bars, restaurants et centres sportifs n'est à ce stade prévue. L'épidémie de coronavirus a fait 321 morts dans le pays où le nombre de décès liés au virus et d'hospitalisations est en baisse depuis le début du mois d'avril. (Jacob Gronholt-Pedersen, version française Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.