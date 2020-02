Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Renault prolonge jusqu'au 13/02 la fermeture de son usine de Wuhan Reuters • 03/02/2020 à 10:40









CORONAVIRUS: RENAULT PROLONGE JUSQU'AU 13/02 LA FERMETURE DE SON USINE DE WUHAN PARIS (Reuters) - Renault va prolonger jusqu'au 13 février la fermeture de son usine de Wuhan, foyer d'une épidémie de coronavirus en Chine, a déclaré lundi une porte-parole du constructeur automobile français. Cette usine, qui emploie environ 2.000 personnes, devait rouvrir le 10 février. "La décision est de suivre les préconisations des autorités locales et la date qu'elles ont donnée", a dit la porte-parole de Renault. Les autorités de la province du Hubei, dont Wuhan est la capitale, ont prolongé les congés du Nouvel An chinois du 2 au 13 février en raison de l'épidémie. PSA avait déjà annoncé vendredi qu'il prolongerait jusqu'au 14 février la fermeture de ses trois sites d'assemblage de véhicules de Wuhan. (Gilles Guillaume et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.75%