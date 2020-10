Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Record du nombre de nouveaux cas aux Etats-Unis Reuters • 30/10/2020 à 05:39









WASHINGTON, 30 octobre (Reuters) - La cellule de crise sur le coronavirus de la Maison blanche a appelé à des mesures strictes alors que le nombre d'infections a atteint un nouveau record jeudi avec plus de 91.000 cas recensés en 24 heures aux Etats-Unis. Les régions les plus touchées se trouvent dans l'Ouest et le Midwest américain et comprennent certains des états clés qui devraient jouer un rôle décisif dans l'élection présidentielle de mardi. "Nous suivons une trajectoire difficile. Nous allons dans la mauvaise direction", a déclaré le Dr Anthony Fauci de la cellule de crise mise en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Le Dr Anthony Fauci, l'un des principaux responsables de la lutte contre les maladies infectieuses aux Etats-Unis, a déclaré que les cas de coronavirus étaient en augmentation dans 47 États. Au niveau national, les autorités sanitaires ont confirmé jeudi que 91.248 personnes supplémentaires ont été testées positives au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, la plus forte augmentation en un jour selon un décompte de Reuters. Plus de 229 000 personnes sont mortes du COVID-19 aux États-Unis et le pays compte près de 9 millions d'infections à ce jour. (Doina Chiacu et Aleksandra Michalska; version française Camille Raynaud)

