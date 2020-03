Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Quinze morts dans un Ehpad de la Côte-d'Azur Reuters • 31/03/2020 à 18:09









NICE, 31 mars (Reuters) - Quinze pensionnaires de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Riviera » à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, sont décédés en raison de l'épidémie de Coronavirus, a déclaré mardi une porte-parole de l'Agence régionale de Santé (ARS). "Les mesures de confinement des résidents et de prévention ont été renforcées", a-telle ajouté, soulignant que ces décès sont survenus, confirmant ainsi une information révélée par Nice Matin. Cet établissement, situé juste à côté de Cannes, appartient au groupe privé Korian KORI.PA . Le bilan officiel du coronavirus, qui a atteint 3.024 morts lundi soir, ne tient pas compte des personnes décédées en dehors des hôpitaux, et particulièrement dans les maisons de retraite, qui accueillent près d'un million de personnes âgées. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a indiqué récemment que les décès dans les Ehpad seraient recensés et centralisés à partir de cette semaine. (Matthias Galante, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -0.49%