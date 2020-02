Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Quatre cas de contamination d'origine inconnue aux USA Reuters • 29/02/2020 à 10:50









WASHINGTON, 29 février (Reuters) - Les autorités sanitaires américaines ont identifié quatre cas de coronavirus dont la source de transmission n'a pas été déterminée à ce jour, ce qui pourrait marquer une nouvelle étape dans la propagation du Covid-19 aux Etats-Unis. Dans un communiqué, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont annoncé vendredi trois nouveaux cas de ce type, en Californie, dans l'Oregon et l'Etat de Washington, qui s'ajoutent à un premier cas similaire mercredi en Californie. Ces quatre individus n'ont pas voyagé dans une zone à risques et n'ont pas été en contact étroit avec une personne infectée. Le premier test effectué sur les trois derniers patients doit encore être confirmé par un second test. Jusqu'à cette semaine, le bilan des CDC était de 15 cas confirmés dans six Etats depuis le 21 janvier, dont aucun cas mortel. La plupart des patients infectés avaient voyagé en Chine. Quarante-sept autres cas ont été confirmés parmi les ressortissants américains rapatriés de l'étranger, de Wuhan en Chine, berceau de l'épidémie, ou du paquebot de croisière Diamond Princess. (Steve Holland, Richard Cowan, version française Jean-Stéphane Brosse)

