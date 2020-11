Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-PSA retarde l'arrivée d'une équipe de week-end à Sochaux Reuters • 02/11/2020 à 12:22









PARIS, 2 novembre (Reuters) - PSA PEUP.PA a décidé de reporter jusqu'à nouvel ordre la mise en place de l'équipe de week-end dans son usine de Sochaux (Doubs) à cause de la crise sanitaire actuelle, a dit à Reuters une source syndicale. L'équipe de production du week-end (VSD) devait faire son retour la deuxième semaine de novembre pour répondre à la demande en SUV produits sur le site. Le report, annoncé lundi matin en CSE extraordinaire, fait suite à l'instauration en France d'un nouveau confinement pour tenter d'endiguer la deuxième vague de l'épidémie due au nouveau coronavirus. "C'est une mesure de précaution compte tenu de la période et des décisions des gouvernements en Europe", a déclaré un porte-parole de PSA. Les autres activités de production de PSA et celles de Renault RENA.PA ou des grands équipementiers en France n'étaient pour l'heure pas affectées, contrairement à ce qui s'était produit avec le premier confinement de mars qui avait entraîné l'arrêt de la plupart des usines. En revanche, les concessions automobiles n'ouvrent que sur rendez-vous pour les clients ayant déjà commandé une voiture ou ceux faisant appel au service après-vente. Une quasi-fermeture de mauvais augure alors que les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué à nouveau de 9,49% en octobre. (Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +0.45% PEUGEOT Euronext Paris +2.50%