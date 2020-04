Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: PSA renforce sa sécurité financière par une nouvelle ligne syndiquée de €3 mds Reuters • 06/04/2020 à 09:04









PARIS, 6 avril (Reuters) - Le groupe PSA PEUP.PA a annoncé lundi avoir renforcé sa sécurité financière dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 par une nouvelle ligne syndiquée de 3 milliards d'euros. Ce crédit syndiqué est d'une maturité initiale de 12 mois, prolongeable d'un à deux trimestres, précise le groupe automobile dans un communiqué. Il s'ajoute à une "ligne de back up" confirmée et non tirée de 3 milliards d'euros pour un montant total de 6 milliards d'euros. "Cette opération renforce notre capacité à faire face à cette situation exceptionnelle et à préparer l'avenir", a commenté le directeur financier du groupe, Philippe de Rovira, qui y voit aussi une "marque de confiance" des banques partenaires de PSA. Le communiqué de PSA: https://media.groupe-psa.com/fr/le-groupe-psa-signe-un-cr%C3%A9dit-syndiqu%C3%A9-compl%C3%A9mentaire-de-3-milliards-d%E2%80%99euros?idtok=be2c8bbb235 Sur Eikon: (Henri-Pierre André)

Valeurs associées PEUGEOT Euronext Paris +7.58%