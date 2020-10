Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 50.000 nouveaux cas et 545 nouveaux décès en France Reuters • 30/10/2020 à 21:37









(Autres chiffres) PARIS, 30 octobre (Reuters) - La France a enregistré vendredi 49.215 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures, montrent les chiffres https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-france-et-dans-le-monde publiés par l'agence Santé Publique France. Ce nombre quotidien de nouveaux cas reste proche du record de 52.010 atteint dimanche dernier. Il s'élevait à 47.637 jeudi. Au total, 1.331.984 cas ont été comptabilisés en France depuis l'apparition du virus SARS-CoV-2 en début d'année. Le bilan de l'épidémie s'établit à 36.565 morts, contre 36.020 jeudi, soit 545 nouveaux décès en une journée, selon les données fournies par SPF. Ce bilan se répartit entre 24.914 décès dans les hôpitaux (+256 en 24 heures) et 11.651 dans les Ehpad et autres établissements médicosociaux, dont les données sont mises à jour tous les mardis et vendredis. Le taux de positivité des tests a grimpé à 20%, contre 19,4% la veille. Sur les sept derniers jours, 16.258 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 2.401 dans les services de réanimation. La France est entrée vendredi dans une nouvelle phase de confinement pour tenter d'endiguer une "deuxième vague" épidémique. (Jean-Stéphane Brosse)

