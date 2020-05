Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Près de 3.000 morts et plus de 300.000 contaminations en Russie Reuters • 20/05/2020 à 11:52









(Actualisé avec maire de Moscou, Premier ministre) MOSCOU, 20 mai (Reuters) - La Russie a fait état mercredi de 8.764 cas supplémentaires de contamination par le nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit la progression quotidienne la plus faible depuis le 2 mai. Le nombre total de cas d'infection confirmés en Russie depuis le début de l'épidémie s'établit désormais à 308.705. Le centre national de crise dédié à la gestion de l'épidémie a recensé dans le même temps 135 nouveaux décès imputés au COVID-19, qui a fait un total de 2.972 victimes en Russie. Ce nouveau bilan est le signe que la situation commence à se stabiliser dans le pays, a estimé le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, qui a toutefois appelé à la prudence dans les 17 régions autorisées à lever les restrictions mises en place pour tenter de freiner l'épidémie. A Moscou, le maire de la capitale Sergueï Sobianine a de son côté souligné que le nombre de cas quotidiens de contamination, le plus faible depuis le 1er mai, restait tout de même élevé et que le taux de mortalité en mai était supérieur à celui enregistré en avril. (Gleb Stolyarov, version française Myriam Rivet et Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

